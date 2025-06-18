«انتحل صفة طبيب علاج طبيعي».. ضبط متهم بتزوير شهادات دراسية طبية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى «بدون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة وإنتحاله صفة طبيب علاج طبيعى.

وأوضحت الداخلية، في بيان أن «المتهم زوّر الشهادات الدراسية في العديد من المجالات الطبية للنصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى».

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية وطلبات الإلتحاق- عدد من الكتب الدراسية، عدد (2) أكلاشيه – عدد من الأدوات الطبية- هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصري اليوم