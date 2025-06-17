تفاصيل سقوط رجل أعمال سوداني من الطابق الـ10 داخل مصعد دون كابينة في فيصل

أمرت النيابة العامة، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على جثمان رجل الأعمال السوداني عمر عبد الرحيم العشي، وذلك لبيان الأسباب التفصيلية للوفاة عقب مصرعه داخل مصعد عقار بمنطقة فيصل في الجيزة.

تفاصيل وفاة رجل الأعمال السوداني عمر العشي في القاهرة

كما، قررت النيابة تكليف المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل العقار.

وتوفي العشي، أحد أبرز الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية في السودان، الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الـ10 داخل مصعد مفتوح دون كابينة، أثناء محاولته الصعود إلى شقته بالعقار محل سكنه.

ووفق التحريات الأولية، فإن الحادث وقع أثناء محاولة الضحية استخدام المصعد عقب عودته من أداء صلاة العشاء، لكنه لم يلاحظ غياب الكابينة، ما أدى إلى سقوطه ووفاته في الحال.

وعُرف العشي بنشاطه الخيري الواسع في الخرطوم، حيث ساهم في تأسيس مبادرات اجتماعية وثقافية بارزة، مثل «الجمعية الخيرية والخدمية في حي الخرطوم 2» و«صالون العشي الثقافي»، فضلًا عن منتدى «الخرطوم العائلي».

المصري اليوم