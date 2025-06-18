ضبط 294 ألف قضية احتيال عبر الإنترنت في الصين

ضبطت الشرطة الصينية خلال حملة ضد الاحتيال عبر الإنترنت والاتصالات خلال عام (2024م) (294) ألف قضية.

وأوضحت وزارة الأمن العام الصينية أنها ألقت القبض على أكثر من 570 شخصًا من قادة العصابات والممولين والعناصر الرئيسة وراء المخططات, مبينة أن هذه الشبكات قدمت مجموعة من الخدمات، من بينها الترويج عبر الإنترنت، وغسل الأموال، والتطوير التقني، وتسهيل عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وكانت الحكومة الصينية قد كثفت جهودها التوعوية العامة، من خلال إطلاق مبادرات ذات طابع خاص، وبث برامج تلفزيونية حول مكافحة الاحتيال؛ بهدف رفع مستوى الوعي لدى العامة، وتعزيز القدرة على الحماية من عمليات الاحتيال.

جريدة الرياض