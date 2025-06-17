أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هجوم إسرائيل على إيران لا يمثل مشكلة لطهران فحسب، بل يؤثر على المنطقة بأسره، وله أهدف خبيثة.

وقال أردوغان خلال خطاب ألقاه عقب اجتماع مجلس الوزراء: “إسرائيل لا تُدرك الخطأ الذي ارتكبته. ففي جغرافيتنا العريقة، لا تُقيد أي دولة بحدودها وإدارتها. كل حادثة في المنطقة تُؤثر بشكل وثيق على جميع مجتمعاتها، ولها عواقب متوسطة وطويلة الأجل. الهجوم على الشعب الفلسطيني لا يقتصر على بضعة ملايين من سكانه. الهجوم على إيران قضية لا تُخص الدولة الإيرانية فحسب”.

وأكد أردوغان على أنه: “لقد أشرنا منذ البداية إلى ضرورة إجراء مناقشة البرنامج النووي الإيراني على طاولة المفاوضات، واليوم لدينا نفس وجهة النظر. تركيا مستعدة للمساهمة (في التسوية بين إسرائيل وإيران)، بما في ذلك الوساطة”.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن هجمات إسرائيل على إيران، أثبتت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تشكل “تهديدا” على أمن واستقرار المنطقة.

أنطاكيا – سبوتنيك. وجاءت تصريحات الرئيس التركي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وشنت إسرائيل، فجر الجمعة الماضية، ضربات جوية مفاجئة ضد إيران في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية، أهمها منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وردا على الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية، أعلنت إيران بدء عملية “الوعد الصادق 3” التي تضمنت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن العملية تضمنت قصف عشرات الأهداف والمواقع العسكرية في إسرائيل، ردًا على الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على إيران.

وكالة سبوتنيك