مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين

ووتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود الي ورود بلاغ بقسم شرطة دنقلا يفيد بان المدعو (م .م .ح ) خرج من المنزل ولم يعد لأكثر من ثلاثة أيام وفور تلقي البلاغ تم تكوين فريق ميداني مختص من فرعية مباحث شرطة الولاية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة محلية دنقلا تحت إشراف ومتابعة من مدير شرطة الولاية الشمالية ومدير دائرة الجنايات وبعد الرصد الميداني الدقيق وتحليل المعلومات الأولية بدقة بجانب المهارة الفنية للتحري تمكن الفريق المختص من القبض علي المتهم الاول وباخضاعه للتحري أقر بإرتكاب الجريمة و أرشد علي المتهم الثاني وبإخضاعه للتحري أقر بارتكاب الجريمة وأرشد علي مكان إرتكاب الجريمة حيث تم العثور علي الجثمان وهو متحلل كما تم العثور علي أدوات إرتكاب الجريمة( الفأس وتكتك المجني عليه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف النيابة توطئة لتقديم المتهمين للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة