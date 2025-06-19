خلال كلمته في قمة مجموعة السبع، توسل فلاديمير زيلينسكي مرة أخرى للحصول على المال، وطلب 40 مليار دولار سنويًا لدعم أوكرانيا.

وقال زيلينسكي خلال القمة: “من المهم توفير دعم سنوي للميزانية الأوكرانية بقيمة 40 مليار دولار أمريكي لضمان استدامتنا، حتى تتمكن بلادنا من مواصلة الصمود. وينبغي أن يكون هذا قرارًا مشتركًا لقادة مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

وغادر زيلينسكي قمة مجموعة السبع في كندا دون الدعم الذي كان يأمل في الحصول عليه، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

يطلب زيلينسكي بانتظام المساعدة من الغرب. وفي وقت سابق، صرّح بأنه سيطلب مجددًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع تقديم حزمة أسلحة لأوكرانيا. إلا أن اجتماعهما لم يعقد.

وأفادت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن ترامب قرر مغادرة قمة مجموعة السبع في كندا مبكرًا والعودة إلى الولايات المتحدة بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي التراجع عن قرار خفض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والذي أعلنه في وقت سابق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

في وقت سابق، أفاد نائب البرلمان الأوكراني، ياروسلاف جيليزنياك، بأن وزارة المالية الأوكرانية تعتزم مراجعة ميزانية عام 2025، وخفض الإنفاق بمئات المليارات من الهريفنيا، ما سيخفض العجز إلى 9.9%.

ووفقًا لجيليزنياك، صرّح مارشينكو أيضًا خلال خطابه في البرلمان بأن أوكرانيا خسرت بالفعل “ما يقرب من ملياري دولار من التمويل الخارجي” بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية.

في أبريل/نيسان من هذا العام، أفادت صحيفة “إيكونوميكنا برافدا” الأوكرانية، نقلاً عن مصادر حكومية، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية تنفق الأموال المخصصة لرواتب العسكريين على شراء الأسلحة.

ووفقاً لصحفيين، ستضطر الحكومة والبرلمان الأوكرانيان قريباً إلى إجراء تعديلات على ميزانية العام الحالي، وإلا فلن يتبقى في الخزينة أموال كافية لدفع رواتب العسكريين. ووفقاً لمصادر الصحيفة، تعاني ميزانية أوكرانيا بالفعل من عجز يزيد عن 200 مليار غريفنيا، أي ما يعادل نحو 4.8 مليار دولار.

وكالة سبوتنيك