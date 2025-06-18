ترامب: “نعرف بالتحديد” أين يختبئ خامنئي لكن لن “نقضي عليه” في الوقت الحالي

غداة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن اغتيال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي من شأنه أن “يضع حدا للنزاع” بين تل أبيب وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن واشنطن تعرف “بالتحديد” أين يختبئ خامنئي، لكن لن “تقضي عليه” في الوقت الحالي.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي “هدف سهل”، وكتب في سلسلة منشورات على منصة تروث سوشال، الثلاثاء: “نعرف بالتحديد أين يختبئ المدعو ’المرشد الأعلى‘. هو هدف سهل، لكنه في مأمن هناك. لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الحالي”.

ودعا طهران إلى “استسلام غير مشروط”، في ظل تكهنات عن إمكان تدخل واشنطن إلى جانب إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية.

بدوره، وعلى هامش قمة مجموعة السبع في كندا، أيد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الضربات الإسرائيلية على إيران، مصرحا لقناة “زي دي إف” (الألمانية): “هذه مهمة قذرة تؤديها إسرائيل نيابة عنا جميعا. نحن أيضا ضحايا هذا النظام (في إيران). هذا النظام… جلب الموت والدمار للعالم”.

اغتيال خامنئي من شأنه أن “يضع حدا للنزاع” بين إسرائيل وإيران

في المقابل، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أي محاولة لتغيير النظام في طهران قد تؤدي إلى “فوضى”. أما قادة مجموعة السبع، فأكدوا حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها”، ووصفوا إيران بأنها “المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو صرح الإثنين في مقابلة مع شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية أن اغتيال خامنئي من شأنه أن “يضع حدا للنزاع” بين الخصمين اللدودين.

فرانس 24