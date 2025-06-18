جرائم وحوادث

المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام

2025/06/18
police 09 nln
مباحث السودان
في إطار جهود إدارة المباحث المركزية الجنائية ولاية الجزيرة لمكافحة الجريمة والحد من الظواهر السالبة في هذا السياق نفذت إدارة المباحث المركزية حملة أمنية كبري بقيادة ضابط تحت إشراف مدير الإدارة إستهدفت بها معتادي الاجرام بسوق المدينة العمومي وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التشغيلية لشرطة الولاية التي تهدف للحد من الظواهر السالبة وإنتشارها داخل المدينة
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة أسفرت نتائجها عن ضبط عدد من معتادي الإجرام في جرائم ( النهب والنشل والسرقة) وبحوزتهم المعروضات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة يذكر أن الحملة وجدت الإشادة والقبول من مواطني الولاية وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للشرطة عامة وبصفة خاصة لإدارة المباحث في الجهد الكبير التي تقوم به في إسترداد وحفظ ممتلكات مواطني الولاية.
المكتب الصحفي للشرطة

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