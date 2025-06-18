المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام

في إطار جهود إدارة المباحث المركزية الجنائية ولاية الجزيرة لمكافحة الجريمة والحد من الظواهر السالبة في هذا السياق نفذت إدارة المباحث المركزية حملة أمنية كبري بقيادة ضابط تحت إشراف مدير الإدارة إستهدفت بها معتادي الاجرام بسوق المدينة العمومي وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة التشغيلية لشرطة الولاية التي تهدف للحد من الظواهر السالبة وإنتشارها داخل المدينة

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة أسفرت نتائجها عن ضبط عدد من معتادي الإجرام في جرائم ( النهب والنشل والسرقة) وبحوزتهم المعروضات

تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة يذكر أن الحملة وجدت الإشادة والقبول من مواطني الولاية وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للشرطة عامة وبصفة خاصة لإدارة المباحث في الجهد الكبير التي تقوم به في إسترداد وحفظ ممتلكات مواطني الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة