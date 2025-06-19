الإدارة العامة للمرور تنفذ حملة إجراءات لفحص الكحول والمنشطات بقطاع الجيلي

في اطار جهود الإدارة العامة للمرور الرامية لتحقيق السلامة المرورية بالطرق السريعة وبتوجيهات العميد شرطة حقوقي / عبد المنعم محمد ثاني مدير إدارة المرور السريع ولاية الخرطوم نفذت ادارة المرور السريع ولاية الخرطوم حملة إجراءات كشف طبي وفحص الكحول والمنشطات لمستخدمي الطريق لسائقي البصات السفرية العاملة في النقل العام والشاحنات ومركبات النقل الثقيل (الجرارات) والحافلات والشرائح بقطاع الجيلي وتهدف هذه الخطوة لتطبيق إجراءات السلامة المرورية المتقدمة و الوقائية لمستخدمي الطريق وقد إستهدفت الحملة عدد (50) عينة عشوائية من السائقين شملت فحص الكحول، المارغوانا (البنقو) ، الكوكايين، الكبتاجون، الترامادول،المنشطات بصورة عامة وقد أسفرت الحملة عن ضبط حالة إيجابية واحدة فقط لسائق حافلة تم استلام رخصته تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

المكتب الصحفي للشرطة