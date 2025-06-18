إيران: مستعدون لمواجهة أي تهديدات محتملة على الحدود كافة

قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، إن نشر بعض الشائعات حول وضع حدود البلاد هو جزء من مخطط العدو والحرب النفسية، مضيفا أن “حرس حدودنا على دراية كاملة بالمعلومات والمراقبة الميدانية لكافة النقاط الحدودية ومستعدون لمواجهة أي تهديدات محتملة من أعداء هذه الحدود والمنطقة”.