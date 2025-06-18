الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة

تمكنت فريق من الادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت بنهب وسرقة مصانع العطور وأدوات التصنيع بمعاونة المليشيا المتمردة.

اللواء شرطة حقوقى/ سامى الصديق دفع الله مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية أشار في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة الى تكثيف العمل المنعي والكشفي للجريمة من خلال الخطط الراتبة التى يتم إنفاذها للحد من إنتشار الجريمة وضبط المتهمين والمتعاونين والشفشافه الذين يقومون بنهب وسرقة ممتلكات المواطنين ، مضيفا أنه واثر معلومات توفرت بوجود شبكة إجرامية تخصصت بسرقة ونهب مصانع العطور عبر سرقة أدوات ومستلزمات التصنيع بمعاونة المليشيا المتمردة ومزاولة نشاطهم الإجرامي بثلاثة منازل مختلفة يقومون خلالها بتصنيع العطور وتعبئتها وبيعها فى الأسواق باسماء شركات كبري معروفة ، مشيرا الى انه وفور ورود تلك المعلومات تم تحريك فريق خاص بقيادة ضابط للموقع المحدد وبالرصد والمتابعة تم مداهمة المنازل الثلاث بعد إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتى اسفرت عن ضبط عدد (150) زجاج عطر فارغ إضافة لعدد(250) من صناديق التغليف موديلات محلية لعدد من الشركات بجانب عدد(19) جوال سيور تميزر+ عدد (2) مكبس ضاغط للقفل وعدد 8 كرتونة كمامات رول تغليف +عددكبير من الحلق القافل للبخاخ

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أفراد الشبكة الإجرامية ،

وجدد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية حرص وإهتمام إدارته بملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطن والتعدي على الحق الخاص والعام و التعاون مع المليشيا المتمردة ، داعيا المواطنين بضرورة تضافر الجهود والإبلاغ عن أى معلومات لأقرب مكتب للمباحث المركزية او قسم شرطة حتى يتم التعامل الفوري وحسم الظواهر والتفلتات الإجرامية.

المكتب الصحفي للشرطة