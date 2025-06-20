إنجازات القوات الأمنية بالخرطوم.. “وجود مخزن بداخل منزله توجد فية كمية من المسروقات”

تلقى الفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف شرطة ولاية الخرطوم تنويرا من اللواء شرطة/ عبدالكريم حمدو مدير شرطة ولاية الخرطوم بالمكلف عن المكاسب والنتائج الأمنية التي حققتها القوات الأمنية المشتركة في تنفيذها للطوق والكردون الأمني الذي فرضته بمنطقة الفتيحاب والمربعات غربي الخرطوم فجر اليوم وإستعرض النتائج التي أسفر عنها من ضبطيات وإسترداد منهوبات المواطنين وتوقيف متهمين بجانب الدور الأمني الكبير في تعزيز جهود إنجاح العملية الامنية وبسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار.

من جانبه الفريق شمين أشاد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها القوات الأمنية المشاركة في تنفيذ هذه الخطة الأمنية موجها بسرعة حصر المعروضات وتسليمها لأصحابها عبر الطرق القانونية وفقا للضوابط المتبعة مضيفا بأن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من الخطط الامنية الإستراتيجية حتي ينعم مواطني الولاية بالأمن والطمأنينة والإستقرار والإستقرار واسهام قوات الشرطة في تطبيع جهود الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ديارهم بمحليات الولاية المختلفة من توفير الأمن مؤكدا أن الخطة الامنية التي تم تنفيذها بمحلية أمدرمان تهدف لدك أوكار الجريمة وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية وتحجيم أنشطتها الاجرامية الخارجة عن القانون.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة انه بناءا علي توجيهات رئاسة شرطة الولاية تم التنسيق مع القوات المساندة لتنفيذ عملية كردون وتطويق أمني شمل مناطق امدرمان جنوب.

حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم (ج، ا، ا) بعد توفر معلومات ميدانية تفيد عن وجود مخزن بداخل منزله توجد فية كمية من المسروقات وعند مداهمة المنزل مثار المعلومة تم ضبط (عدد 100 باب صيني ،298 اسطوانة غاز مختلفة الشركات، 30، غسالة مختلفة،4 فرن كهربائي، 104ثلاجة مختلفة، 58 وحدة داخلية مكيف غاز،88 وحدة خارجية مكيف غاز، 4 مكيف ماء،كمية من ادوات السباكة مختلفة، 16 شاشة مقاسات وماركات مختلفة،7 مرواح شفط،1 محول كهربائي وعند إخضاعه للتحقيق أفاد بان المضبوطات قام بشرائها في فترة الحرب من أشخاص مجهولين باسعار زهيدة بغرض الاتجار بها بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (929) تحت المادة (68/100) إجراءات بقسم شرطة الاوسط امدرمان.

المكتب الصحفي للشرطة