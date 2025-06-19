محاولة اغتيال عبدالرحيم دقلو🚨🔘🚨🔘🚨🔘🚨🔳🛎️

والهروب بعربة مشفشفة كوريلا بيضاء موديل 2014 🛎️🔳🛎️

🔷 نجا عبد الرحيم دقلو قائد ثاني قوات المليشيا، من محاولة اغتيال خطيرة في مدينة نيالا، وإليكم التفاصيل.

♦️ في يوم الجمعة الفائتة كان هنالك برامج تأبين للواء بركة الله الذي قتل في سوق نيالا جراء إقتتال مجموعتين من قوات المليشيا.

♦️ كان البرامج في مدينة نيالا حي عباد الرحمن تحديدا، وكان فيه عدد من قادة قوات المليشيا وعدد من الإعلاميين.

♦️ لم يكن عبد الرحيم دقلو موجوداً منذ بداية البرامج، وخطب فيه عدد من القادة والحاضرين، وكان البرامج مستمر بسلاسة.

♦️ ثم حضر فجأة عبدالرحيم دقلو إلى البرامج، وتفاعل الحاضرين والجمهور بشكل هستيري فرحا بقدوم قائد ثاني.

♦️ وتوقفت فقرات البرامج، وبدأ عبدالرحيم يخطب في الحاضرين، الذين تفاعلوا مع خطابه بالتكبير والتصفيق، ولكن فجأة.

♦️ حضر للبرامج من يمتلك القدرة على إثارة الصخب أكثر من الحاضرين، صاروخ من مسيرة سقط في مكان برامج التأبين.

♦️ مات وأصيب الكثيرين من الحاضرين جراء ذلك، ولكن عبدالرحيم دقلو لم يصب بأذي، فقد قام أحد الضباط من الذين كانوا بقربه، بسحبه من المكان بسرعة.

♦️ قام الضابط بسحب عبدالرحيم بسرعة وأدخله في عربة ملاكي من نوع كوريلا 2014 مشفشفة من الخرطوم، وخرج به لخارج المدينة تماماً، لكي يتم تأمينه وإخفاءه.

♦️ عندما تم سحب عبدالرحيم من المكان الذي كان يخاطب فيه الناس، من على عربة تاتشر، أتى بعده بثواني صاروخ آخر وقصف العربة التاتشر التي كان يخاطب منها عبدالرحيم الحاضرين.

♦️ تدمرت العربة التي كان على متنها عبدالرحيم، وقتل في ذلك أحد المقربين لعبدالرحيم، وهو مقدم في المليشيا إسمه من الله.

♦️ نجا عبدالرحيم دقلو قائد ثاني بإعجوبة من الإستهداف، فهي ثواني معدودة جعلته ينجو من الموت، وإن تأخر الضابط فقط ثواني في سحبه من المكان، لكان عبدالرحيم دقلو في عداد الموتي.

🔷 إنكتب لعبدالرحيم دقلو عمر جديد، ولكن أظن بأن عبد الرحيم سيكون هدفاً دائماً لمسيرات الجيش، ومع تحركاته الكثيرة في كثير من المناطق، لا أستبعد أن تنجح إحدي المحاولات في تصفيته، والله أعلم.

محبة وسلام



محمد خليفة

#خال_الغلابة

#الجنود_المجهولين