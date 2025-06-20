بوتين يحذر ألمانيا من تسليم صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من “ضرر بالغ” للعلاقات بين روسيا وألمانيا في حال تسليم الحكومة الألمانية صواريخ كروز من طراز “تاوروس” إلى أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي وكالات أنباء رئيسية إن تشغيل الصاروخ يعتمد على ضباط الجيش الألماني وبيانات الأقمار الاصطناعية، لذلك فإن استخدامه يعني تورط ألمانيا بصورة مباشرة في الحرب في أوكرانيا.

وذكر بوتين أن صواريخ تاوروس لن تؤثر على مسار الحرب نفسها، لأن الجيش الروسي يمتلك زمام المبادرة على طول خط المواجهة، موضحا أنه حتى لو حصلت أوكرانيا على هذه الأسلحة من ألمانيا، فلن يتغير شيئا في تقدم القوات الروسية، وقال: “تمتلك القوات الروسية مزايا استراتيجية في جميع الاتجاهات. قواتنا المسلحة تهاجم على طول خط المواجهة”.

وفي الوقت نفسه، دعا بوتين أوكرانيا إلى قبول العرض الروسي بإجراء مفاوضات سلام قبل تدهور الوضع لدى أوكرانيا.

جريدة الرياض