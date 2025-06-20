بشراكة أمريكية بريطانية… دولة عربية على موعد مع مشروع عملاق للطاقة الشمسية

تعتزم دولة عربية تنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق بقدرات تصل إلى 3 آلاف ميغاواط بالتعاون مع شركة أمريكية بريطانية، بهدف دعم جهود البلاد الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة.

وذكرت منصة الطاقة، الخميس، أن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، استقبل السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، يرافقه وفد رفيع ضم مديرة شؤون التجارة ‏في العراق لارا هامبشير، ومديرة العمليات ومستشارة التجارة لشؤون الطاقة ياسمين خان.‏

وناقش اللقاء تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم التي أبرمت، الشهر الماضي، مع مجموعة يو جي تي رينيوبل ‏‏(‏UGT RENEWABLE‏) الأمريكية البريطانية، لتنفيذ مشروع متكامل للطاقة الشمسية بقدرة ‏‏3000 ميغاواط.

يتضمن مشروع الطاقة الشمسية العراقية المقرر تنفيذه من خلال الشركة البريطانية الأمريكية إنشاء أنظمة لتخزين طاقة البطاريات بسعة تصل إلى 500 ‏ميغاواط، وإنشاء 1000 كيلومتر من خطوط نقل التيار المباشر عالي الجهد ‏‏(‏HVDC‏)، بهدف تعزيز كفاءة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية.‏

وأوضح الوزير العراقي أن خطة بلاده تهدف للوصول إلى إنتاج ‏‏12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات متنوعة ‏للطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.‏

وأكد زياد علي فاضل، خلال اللقاء أهمية المشروع العراقي في دعم منظومة الكهرباء الوطنية، مشيدًا ‏بالتعاون المثمر مع الجانب البريطاني والشركات العالمية، مشيرًا إلى التزامات ‏الشركة المنفذة، وتشمل تنفيذ برنامج تدريبي لمدة عامين، مع تقديم خدمات الصيانة ‏وفق أحدث الأساليب العالمية (‏D-EPC‏)، بما يضمن استدامة وكفاءة المشروع.‏

ويشار إلى أن مشروعات الطاقة الشمسية تعد أحد الحلول الدائمة لأزمة الكهرباء في العراق، في ظل استمرار أزمة نقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد.

فيما تعمل وزارة الكهرباء العراقية على 4 محاور لتعميم استعمال الطاقة الشمسية في البلاد، لمواجهة تحديات الطلب المتزايد ونقص إمدادات الوقود لمحطات التوليد.

وكالة سبوتنيك