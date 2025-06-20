أمريكا.. المتقدمين للحصول على التأشيرة الذين يرفضون جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “عامة” قد يتم رفض طلباتهم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استئناف معالجة طلبات التقديم لنيل تأشيرات الدراسة في الولايات المتحدة، مع إلزام جميع المتقدمين بإتاحة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي للمراجعة.

وقالت الوزارة إن موظفي القنصليات سيراقبون المنشورات والرسائل التي قد تُعتبر “مُعادية” للولايات المتحدة أو حكومتها أو ثقافتها أو مؤسساتها أو مبادئها التأسيسية. وأضافت أن المتقدمين للحصول على التأشيرة الذين يرفضون جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “عامة” والسماح بمراجعتها قد يتم رفض طلباتهم.

الجزيرة – افريقيا