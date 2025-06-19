الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين

إثر توفر معلومات لقوات الفريق الخاص بدائرة العمليات الفيدرالية بالادارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بوجود منزل بمنطقة الازهري مربع (3) كانت المليشيا المتمردة تقوم فيه بتزييف العملات بداخله وتوزيعها بهدف ضرب الإقتصاد الوطنى والصرف علي منسوبيها. وبعد التاكد من المعلومة تم وضع خطة محكمة للايقاع بالمتهمين ، حيث تم تشكيل قوة بقيادة ضابط وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة وجمع المعلومات تم تحديد المنزل ليتحرك الفريق لمداهمة المنزل بعد إستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة وبداخل المنزل تم ضبط عملات مزيفة من فئة (200) و(500) جنية سوداني غير مبرئه للذمه بجانب ماكينة تصوير ليتم إتخاذ إجراءات اولية تحت المادة (٤٤) وتكملة الإجراءات القانونية اللازمة تحت اشراف النيابة.

وعلى ذات الصعيد تمكنت الفريق الخاص من ضبط عدد (3) مخازن بها مسروقات ومنهوبات مواطنين تخص المتهم (ح أ ح) وفور ورود المعلومة تم تشكيل فريق للمتابعة والرصد وبعد إكتمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المخازن والقبض على المتهم الرئيسى وبتفتيش المخازن تم العثور على عدد(6) ثلاجات مختلفة الأحجام بجانب مواد سباكة ومواد كهربائية وأدوات صحية وبالتحرى معه أقر بسرقتها ونهبها من منطقة السجانة بجانب إعترافه بتجميعها وترحيلها الى ولايات دارفور وكردفان بمعاونة شقيقه(م أ ح) الذى يتبع للمليشيا المتمردة ،، ليتم إتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهته تحت المواد(100/68/174) بقسم شرطة الاوسط الخرطوم وإصدار نشرة جنائية لمراجعة سجلات البلاغات بولاية الخرطوم