مكافحة المخدرات تضبط كمية من البنقو بأحد أحياء مدينة سنجة

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار من ضبط 60 رأس حشيش بأحد أحياء مدينة سنجة .

وقالت إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار إن عناصرها تمكنت عبر توفر معلومة بأن أحد الشباب داخل أحد أحياء مدينة سنجة يقوم بتوزيع البنقو للشباب .

ومن خلال الرصد والمتابعة تم نصب كمين على إثرها تم ضبط المتهم وبحوزته كمات من الحشيش والعملات حيث تمت إحالة المتهم للتحقيق وحجز الحشيش كمعروضات بغية تقديمه للعدالة

وأضافت إدارة المكافحة أن الشهرين الماضيين شهدا عدة ضبطيات من الحشيش والحبوب المخدرة وحبوب السمنة ومستحضرات التجميل المهربة والضارة .