ضبط فتاة بالجيزة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، من ضبط إحدى الفتيات بالجيزة؛ لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة، بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها هاتف محمول .. بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي.