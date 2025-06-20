إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب

سقطت صواريخ إيرانية في عدة مناطق بإسرائيل من الشمال إلى الجنوب، مخلفة إصابات خطيرة وأضرارا مادية كبيرة، في اليوم الثامن من الحرب بين تل أبيب وطهران.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية – بحسب الجزيرة – بأن عدة صواريخ سقطت في بئر السبع جنوبا وفي منطقة غوش دان -التي تضم تل أبيب- في الوسط وفي حيفا شمالا. وقد سُمع دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل عدة إصابات في حيفا بعضها خطيرة، فيما أفادت إدارة الإطفاء بوقوع أضرارا واسعة في وسط إسرائيل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن عشرات الإصابات في حيفا بعضها خطيرة.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني إن هذه هي الموجة الـ17 من عملية “الوعد الصادق 3″، وقد تضمنت قصفا مركبا بالصواريخ بعيدة المدى والثقيلة جدا.

وفجر اليوم الجمعة، سقط صاروخ إيراني في بئر السبع بعدما أخفقت الدفاعات الجوية في اعتراضه، وفقا لما أقر به الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر إيرانية إن الموقع المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.

الشرق القطرية