هل خاف؟.. لحظة ردة فعل نتنياهو على صوت مفاجئ في موقع ضربته إيران

تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطع مصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته موقع الهجوم الإيراني في مستشفى سوروكا، صباح أمس الخميس، وسط تفاعل واسع.

ويُظهر المقطع نتنياهو يتحدث إلى وفد من الصحفيين، عندما سُمع صوت مفاجئ يشبه سقوط شيء خلفه، ما دفعه للتوقف والنظر للخلف قبل أن يواصل تصريحاته، في مشهد لفت الانتباه إلى ملامح الإرهاق التي بدت على وجهه.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت أن صاروخا إيرانيا أصاب مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، مسببا دمارا واسعا في المستشفى.

يشار إلى أن مستشفى سوروكا من أهم المرافق الطبية في إسرائيل، إذ يخدم أكثر من مليون شخص في الجنوب، ويقع على بعد نحو 22 ميلا من قطاع غزة، ما يجعله مركزا رئيسيا لاستقبال الجرحى منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

سقوط بقايا مبنى تضرر جراء هجوم صاروخي إيراني في تل أبيب أثناء مؤتمر صحفي لنتنياهو ، – نتنياهو كاد أن يهرب pic.twitter.com/f4MPHUd2c2 — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) June 19, 2025

وكالة سبوتنيك