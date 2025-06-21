حبس «الشيخة غرام» سنة مع النفاذ بتهمة النصب والاحتيال

قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، بحبس فتاة تُعرف إعلاميًا بـ«الشيخة غرام» لمدة سنة مع النفاذ، وذلك على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من الضحايا، بعد زعمها قدرتها على جلب الحبيب وقراءة الكف والفنجان. وذلك يوم الخميس.

كانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على الفتاة، التي تبين أن اسمها الحقيقي شهد (19 عامًا)، بعد بلاغ تقدم به رجل أعمال قال إنه دفع لها 300 ألف جنيه مقابل وعدها بإعادة علاقته العاطفية السابقة، غير أن الوعود لم تتحقق، ما دفعه إلى تقديم شكوى رسمية.وكشفت تحقيقات نيابة الهرم، برئاسة المستشار هاني شتا، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، أن المتهمة استغلت منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنفسها، وتمكنت من جمع مبالغ طائلة تراوحت بين 300 و500 ألف جنيه من الضحية الواحدة، مدعية امتلاكها قدرات خارقة في «جلب الحبيب» وتحقيق الأمنيات العاطفية.

وخلال مداهمة مقر سكنها، ضبطت أجهزة الأمن بحوزتها مبلغ 2 مليون جنيه، و113 ألف دولار أمريكي، ومبالغ أخرى بعملات أجنبية متنوعة، بالإضافة إلى 6 هواتف محمولة يُعتقد أنها كانت وسيلتها الأساسية في التواصل مع الزبائن وإدارة عملياتها.واعترفت المتهمة، بحسب مصادر أمنية، بأنها استغلت شهرتها المتصاعدة بهدف تحقيق مكاسب مالية، مبررة ذلك برغبتها في بناء مستقبل آمن، بينما أكدت التحريات أن نشاطها كان منظّمًا وامتد لفترة طويلة.

المصري اليوم