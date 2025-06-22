شرطة ولاية الخرطوم وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تفرض طوقا أمنيا بجهة الثورة الحارة (15) بمحلية كرري

إنفاذا لتوجيهات لجنة تنسيق شئون الأمن بولاية الخرطوم وضمن الخطط التفصيلية لشرطة ولاية الخرطوم للقضاء علي الجريمة وتجفيف منابعها وقطع الطريق علي الشبكات الإجرامية التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي

نفذت شرطة ولاية الخرطوم باسناد من القوات الأمنية المشتركة المتمثلة في عدد من الإدارات الشرطية والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة عملية تطويق وكردونا أمنيا بمنطقة زقلونا الثورة الحارة (15) التابعة لمحلية كررى

أسفرت نتائجها عن ضبط عدد (500) رأس حشيش وتوقيف (4) متهمين تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الحتانة وفقا لقانون المخدرات والمؤاثرات العقلية وضبط عدد (10) مكيفات ،وعدد

( 2) مولد كهربائي، (15) ركشة بدون أوراق ومستندات رسمية ، تكتك،

8 دراجات نارية، 12 شاشة مقاسات مختلفة،

6 جركانات (زيوت مولدات ) وتوقيف عدد 4 متهمين ،

طبنجة cf ، ثلاث ثلاجات مقاسات مختلفة ،

ماكينة عربية، ماكينة دراجة نارية ، ماكينة ركشة،

عملة صومالية وكمية من ورق العملة السودانية فئة 200 جنيه وفئة المائة جنيه ،كمية من الاثاثات المنزلية، لوح طاقة شمسية ، توقيف 17 من معتادي الإجرام

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال اللواء شرطة/ عبد الكريم حمدو مدير شرطة ولاية الخرطوم المكلف أن هذه العملية الامنية أتت بتوجيهات لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية وتمثل إمتدادا لسلسلة من الخطط الوقائية والمنعية للجريمة والتي تهدف لبسط الأمن والإستقرار في ربوع ولاية الخرطوم والمساهمة في جهود تطبيع الحياة المدنية وعودة المواطنين الي ديارهم تحت حماية قوات الشرطة .

المكتب الصحفي للشرطة