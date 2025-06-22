غوتيريش يحذر: الصراع الإسرائيلي الإيراني قد يخرج عن السيطرة بسرعة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن “قلقه” الشديد للغاية “إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران اليوم”. وقال إن “هذا تصعيد خطير في منطقة متوترة بالفعل.. وتهديد مباشر للسلام والأمن الدوليين”.

تعليق غوتيريش جاء بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن الضربات الأميركية “دمّرت بشكل تام وكامل” ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران هي فوردو وأصفهان ونطنز.

وتابع غوتيريش في بيان صدر عن المتحدث باسمه: “هناك خطر متزايد بأن هذا الصراع (الإسرائيلي الإيراني) قد يخرج عن السيطرة بسرعة مع عواقب كارثية على المدنيين في المنطقة والعالم”.

ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى خفض التصعيد والالتزام بواجباتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وغيره من قواعد القانون الدولي.

وقال: “في هذه الساعة العصيبة، من الأهمية بمكان تجنب دوامة الفوضى”.

وأضاف: “لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام”.

العربية نت