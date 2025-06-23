ماذا حدث في شارع فيصل؟ حريق هائل في سوق مصري شهير يثير الذعر

التهمت النيران مساء السبت 21 يونيو 2025 عدداً من المحال التجارية في سوق شعبي شهير بمنطقة فيصل شرقي محافظة الجيزة.

تفاصيل مرعبة من الأهالي عن الحريق وأعداد الإصابات

شهدت المنطقة دويّ انفجار هائل مفاجئ، وأبلغ شهود عيان أنه في البداية كانت هناك نيران منتشرة في أحد المحال (مخبز)، ثم امتدت ألسنة اللهب بسرعة إلى المحال المجاورة وحتى فوقها، ثم إلى واجهات وأرضيات محلات أخرى.

وامتد الحريق سريعاً إلى المحال المتجاورة في منطقة سوق سليم في شارع فيصل، بسبب المواد القابلة للاشتعال، الأمر الذي تسبّب في هلع وذعر للمارة نظراً لأن السوق كان مكتظاً بالزوار.

وأكد الأهالي أنهم حاولوا إخماد النيران باستخدام طفّايات يدوية قبل وصول قوات الحماية المدنية.

وقال أحد أصحاب المحال المتضررة في حديثه لصحف محلية:«كنا بنقفل المحل وفجأة لقينا نار شديدة طالعة من المحل اللي جنبنا..حاولنا نطفي بس النار كانت أسرع مننا».

وأسفر الحريق عن إصابة 17 شخصاً بحروق وجروح نتيجة الاختناق، وتم نقلهم لتلقي الإسعافات الطبية الضرورية.

حتى الآن لا توجد وفيات، بينما هناك خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية، بسبب احتراق المواد القابلة للاشتعال وانتشار الحريق بسرعة مما نتج عنه تفحم عدد كبير من المحلات بالكامل.

الإطفاء حاولت إخماد الحريق قبل امتداده للعقارات السكنية

تم الدفع ب 6 سيارات إطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، بالإضافة إلى فرق إسعاف.

كما فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً (كردون) حول المنطقة لحماية المارة ومنع انتشار الحريق للعقارات السكنية المجاورة.

استغرقت عملية السيطرة على النيران أكثر من ساعتين، تبعتها عمليات تبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

المعاينة الأولية تكشف سبب الحريق

كشفت تحريات مديرية أمن الجيزة أن انفجار أسطوانة غاز هو السبب المباشر للحريق في محل لبيع الفطائر ثم امتدّ إلى المحلات المحيطة.

وقد طلبت النيابة العامة الاستعانة بالمعمل الجنائي لرفع البصمات ولتحديد أسباب وقوع الانفجار وتفاصيله.

وجاءت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغاً بنشوب حريق هائل بمنطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية بالخدمات الأمنية لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

صحيفة الخليج