إيران :الولايات المتحدة و إسرائيل تتحملا المسؤولية الكاملة عن انتهاكهما السافر للقوانين الدولية

أكدت إيران اليوم /الأحد/ أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تتحملا المسؤولية الكاملة عن انتهاكهما السافر للقوانين الدولية، وأن تواجهَا العواقب الوخيمة لذلك.

وأوضحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة اليوم /الأحد/ – في بيان على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء الإيرانية – أنها قدمت رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن أدانت فيها بشدة القصف غير القانوني واللامسؤول للمرافق النووية الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة”.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن يُحاسَبا بالكامل على هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي، وعليهما أن يواجها تبعاته الخطيرة.

وكالة أنباء الشرق الأوسط