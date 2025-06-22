قبل الضربة الأمريكية على إيران.. صور فضائية تكشف نقل اليورانيوم من «فوردو»

أظهرت صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل الضربات الأمريكية على منشأة فوردو النووية الإيرانية وجود تحركات لعدد كبير من المركبات الثقيلة، وما بدا يُعد محاولات لتحصين مداخل المجمع الجبلي.في حين أخبر مصدر إيراني لوكالة رويترز للأخبار، أنه تم نقل معظم اليورانيوم عالي التخصيب من منشأة فوردو لموقع غير مُعلن، قبل الهجوم الأمريكي.

ونفذت الولايات المتحدة فجر السبت، ضربة عسكرية خاطفة ودقيقة ضد منشآت نووية ومواقع استراتيجية داخل إيران، من بينها منشأة فوردو النووية.ففي الأيام التي سبقت الضربات الأمريكية على منشأة فوردو لتخصيب الوقود، أظهرت صور الأقمار الصناعية تراكم الأوساخ أمام مدخلين على الأقل من مداخل المنشأة تحت الأرض، وتُظهر صورة التُقطت في 19 يونيو/ حزيران صفاً من 16 شاحنة قرب المداخل، إلى جانب معدات حفر.في صورة التُقطت في اليوم التالي (20 يونيو)، تبدو أجزاء من الطريق المؤدي إلى الأنفاق مغطاة بالأوساخ بينما تواصل الشاحنات المحملة تقدمها نحو مداخل الأنفاق، ويمكن رؤية معدات حفر قريبة وهي تجرف التربة.وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن إيران كانت أفرغت منشأة فوردو، قبل أن تستهدفها صواريخ أمريكية.

وقالت الصحيفة: إن صوراً لأقمار صناعية أظهرت نشاطاً غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي. وأظهرت الصور، حسب الصحيفة، أنه في 19 من الشهر الجاري «كانت هناك 16 شاحنة على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض». وأضافت الصحيفة أن «صور اليوم التالي أظهرت تحرك معظم الشاحنات شمال غربي منشأة فوردو وتمركزت شاحنات قرب مدخل الموقع».ويذكر أن مجمع فوردو السري والمُحاط بحراسة مشددة يقع في عمق جبل، ما يجعله مُحصّناً ضد أي هجوم، ويُقدر عمق قاعاته الرئيسية بما يتراوح بين 80 و90 متراً (نحو 262 و295 قدماً) تحت الأرض، وقد صرّح محللون ومسؤولون إسرائيليون بأن الولايات المتحدة وحدها هي التي تمتلك قنابل ضخمة بما يكفي لاختراق المجمع.

صحيفة الخليج