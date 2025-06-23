عقب ضبط عناصرها.. الداخلية تكشف عن الوجه الآخر من تجارة السموم

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين من التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء – شراء السيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

جاءت عملية الضبط استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال بجمهورية مصر وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

بوابة الأهرام