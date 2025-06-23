سحب الجنسية الكويتية من 129 شخصاً وإسقاطها عن حالة

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) 4 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية عن 129 شخصا، ومرسوم بإسقاطها عن شخص واحد، ونص المرسوم رقم 108 لسنة 2025 بإسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد، فيما نص المرسوم رقم 109 لسنة 2025 على سحب الجنسية من شخص واحد، ونص المرسوم رقم 110 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من 4 نساء.

ونص المرسوم رقم 111 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من 10 أشخاص، فيما نص المرسوم رقم 112 لسنة 2025 على سحب الجنسية الكويتية من 114 شخصا.

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