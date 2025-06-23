البحرين تفعّل العمل “عن بعد” بنسبة 70% في الوزارات والأجهزة الحكومية

أعلن جهاز (الخدمة المدنية) في مملكة البحرين، أنه تقرر تفعيل العمل بالوزارات والأجهزةالحكومية (عن بعد) بنسبة 70 في المئة اعتبارا من الأحد وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن (الخدمة المدنية) أنه في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة وبما تقتضيه السلامة العامة تقرر تفعيل العمل (عن بعد).

واستثنى الجهاز من ذلك “القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي والتي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ”.

الأنباء الكويتية