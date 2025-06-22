قوات الجمارك مكافحة التهريب بكريمة تضبط كميات كبيرة من المخدرات

تمكن فريق مكافحة التهريب بكريمة من ضبط كميات كبيرة من مخدرات حشيش (البنقو) في إحدى النقاط الخلوية التي تبعد (50) كيلو متراً شمال مدينة كريمة بعد معلومات دقيقة ورصد ومتابعة لعربة (بوكس) بداخلها عدد (4) براميل مليئة بعدد (8400) رأس حشيش (بنقو). وذلك في عملية نوعية متقنة وإنجاز جديد لقوات الجمارك، مكافحة التهريب بكريمة.

تم توقيف المتهمين توطئة لتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة بعد إكتمال إجراءات التحريات اللازمة.

في الأثناء وقف المدير التنفيذي للمحلية رئيس لجنة أمن المحلية الأستاذ حسن حسين برفقة أعضاء اللجنة على المضبوطات بمقر المكافحة بكريمة، بحضور مدير قوات الجمارك مكافحة التهريب المقدم حسن محمد الحسن.

وأشاد المدير التنفيذي للمحلية بجهود ويقظة تيم المكافحة من ضباط وضباط صف وجنود في تنفيذ العملية وأعلن عن مكافأة مالية لقوة التيم المنفذ للضبطية.

وثمن الأدوار المتعاظمة للأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن والمواطن. وأشار لأهمية تكاتف الجهود الرسمية والشعبية من أجل مكافحة المخدرات التي تستهدف عقول الشباب في المقام الأول.

من جهته امتدح مدير شرطة المحلية العميد شرطة عماد الدين هاشم جهود تيم المكافحة.

موصياً بمكافأة أفراد التيم بترقية مستحقة تقديراً وتحفيزاً لجهودهم.

مبيناً أن الشرطة وبالتعاون والتنسيق مع قوات الجمارك، مكافحة التهريب والأجهزة النظامية الأخرى ستظل عيناً ساهرة لحماية وأمن المواطنين.