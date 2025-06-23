ترمب: أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية الإيرانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الضربات الأميركية في إيران “حققت أهدافها”.وفي منشور على حسابه في “تروث سوشيال”، قال ترامب: “أضرار جسيمة لحقت بجميع المواقع النووية في إيران كما تظهر صور الأقمار الاصطناعية”.

وأضاف الرئيس الأميركي: “الضرر الأكبر الذي لحق بمواقع إيران النووية كان بعمق كبير تحت سطح الأرض”.ونقلت شبكة “أي بي سي نيوز”عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” قولها إن كبار المسؤولين في مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي بحثوا مع بعض حكام الولايات وكبار مسؤولي إنفاذ القانون تأثير الضربات الصاروخية الأميركية في إيران، والتهديدات الأمنية المترتبة عليها.

وحسبما قال مسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي للشبكة فإنه “يجري تشديد الإجراءات كطلب وجود المزيد من الموظفين في المكاتب ومواصلة استطلاع المصادر ومراقبة المعلومات الاستخباراتية”.

جريدة المدينة