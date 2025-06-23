عالمية

قرقاش: وقاحة وزير مالية إسرائيل وصلت إلى دعوة الخليج وأوروبا لتمويل الحرب

2025/06/23
انور قرقاش
أنور قرقاش

ندد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، الاثنين، بدعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش لتمويل خليجي وألماني وفرنسي وبريطاني لحرب إسرائيل على إيران ووصفها بأنها «وقاحة»، تعبر عن إفلاس أخلاقي من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد.
وقال قرقاش عبر حسابه في «إكس»: «بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حدّ الدعوة لتمويل خليجي وألماني وفرنسي وبريطاني لحرب إسرائيل على إيران. دول الخليج دانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصاً على استقرار المنطقة وشعوبها».
وتابع: «مثل هذا الطرح ليس إلا إفلاساً أخلاقياً من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد».

صحيفة الخليج

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