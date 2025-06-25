عالمية

عمرو أديب يحذر المواطنين: «خلي بالك وانت بتتكلم مع السياح الإسرائيليين»

2025/06/25
عمرو اديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج أعداد كبيرة من الإسرائيليين متجهين إلى مصر، وبعض الدول الأخرى، بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف أديب، خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن دور المواطن المصري هو الحذر في الكلام «خلي بالك وأنت بتتكلم مع السياح»، نحن في ظرف استثنائي يستدعي تصرفات استثنائية، ويجب نخلي بالنا من وطنا».

وأوضح أن الأشخاص الجالسين في وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عن معلومات خاصة بأسرارهم، ومواقع وأماكن، أو أخويا كان في المكان الفلاني وراجع وشاف كذا، «انت أهبل.. انت عبيط».

وتابع: «كل مواطن إسرائيلي يعمل في الأمن الإسرائيلي، وكل مواطن إسرائيلي يرى أنه يجب أن يبلغ ما شاهده أو سمعه في سفرياته ويعتبرها خدمة لإسرائيل».

المصري اليوم

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