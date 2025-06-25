ضبط 40 متهمًا في قضايا سرقات وتشاجر بالقاهرة

شنت أجهزة الأمن بالقاهرة، حملة أمنية على مختلف دوائر وأقسام المديرية، وتمكنت من ضبط 40 متهمًا في قضايا تنوعت ما بين سرقات وتشاجر.

وشملت الحملة دوائر أقسام «الوايلي ومدينة نصر ثالث وعين شمس ودار السلام».

واعترف المتهمون بالسرقة وعددهم 16 شخصًا، أنهم كانوا يراقبون أصحاب الشقق بعد التأكد من عدم وجود أصحابها داخلها أو سفرهم، ويقومون بسرقتها بأسلوب التسلق أو كسر الباب.

وبمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكاب تلك الجرائم، وأمرت النيابات المختصة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

المصري اليوم