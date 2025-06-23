عالمية
قطر: 📌ندين الهجوم على قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني ونحتفظ بحق الرد
قالت الخارجية القطرية :
نحتفظ بحق الرد المباشر على الهجوم على قاعدة العديد بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر
ندين الهجوم على قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني.
مجلس الأمن القومي الإيراني، يقول إن عمليات إيران “خالية من أي تهديد أو خطر على الدولة الصديقة والشقيقة قطر وشعبها”
وزارة الدفاع القطرية، أعلنت عن أن “الدفاعات الجوية القطرية اعترضت هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية”
CNBC ARABIA