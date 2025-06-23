“نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة”.. المباحث تتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية بولاية بالخرطوم

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن تفاصيل الضبطية تعود الي توفر معلومات بوجود نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة كانت تستغلها المليشيا المتمردة سكنه عسكرية ومشفي لمصابيها وبعد تأكيد المعلومات تم تحريك الفريق الخاص بقيادة رئيس الفرعية للمنطقة و مداهمة البناية بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبتفتيشها تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وبعض المنهوبات الأخرى ، فيما تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 44من قانون الاجراءات الجنائية ومباشرة التحري لتكملة الإجراءات وتقديمها للعدالة.

المكتب الصحفي للشرطة