جرائم وحوادث

“نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة”.. المباحث تتمكن من ضبط كميات كبيرة من الأدوية بولاية بالخرطوم

2025/06/23
police 09 nln
مباحث السودان
تمكنت قوات الفريق الخاص التابع للعمليات الفدرالية بالادارة العامة للمباحث الجنائية المركزيةمن ضبط كميات كبيرة من الأدوية داخل بناية كانت تستغلها المليشيا المتمردة كسكنة عسكرية ومسشفى لمعالجة جرحاها ومصابيها
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن تفاصيل الضبطية تعود الي توفر معلومات بوجود نشاط إجرامي داخل مبنى عبارة عن عمارة كانت تستغلها المليشيا المتمردة سكنه عسكرية ومشفي لمصابيها وبعد تأكيد المعلومات تم تحريك الفريق الخاص بقيادة رئيس الفرعية للمنطقة و مداهمة البناية بعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبتفتيشها تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية البشرية منتهية الصلاحية وبعض المنهوبات الأخرى ، فيما تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 44من قانون الاجراءات الجنائية ومباشرة التحري لتكملة الإجراءات وتقديمها للعدالة.
المكتب الصحفي للشرطة

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