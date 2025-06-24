مليشيا آل دقلو الارهابية تغتال راعي الكنيسة الكاثوليكية بالفاشر

نعت أسرة نادي الشعلة الرياضي بمدينة الفاشر راعي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاشر سماحة الأب لوكا جومو بانو ، والذي توفي الاسبوع الماضي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مليشيا ال دقلو الأرهابية للكنيسة بحي العظمة جوار سوق الفاشر.

وعبرت أسرة نادي الشعلة عن تعازيها لإبريشية الأبيض ، ورعية القديسة مريم بالفاشر، وأسرته وأصدقائه وجيرانه وزملائه القساوسة واحبائه ومعارفه .

لقد كان الراحل “لوكا” رمزاً للعطاء ، والمحبة ، والسلام والتعايش بين الجميع ، من خلال سعيه لتعزيز روح التسامح وقيم العدالة.وتقدمت أسرة نادي الشعلة الرياضي بخالص التعازي القلبية لشعب ولاية شمال دارفور ، وجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالسودان.