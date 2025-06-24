جرائم وحوادث
مليشيا آل دقلو الارهابية تغتال راعي الكنيسة الكاثوليكية بالفاشر
نعت أسرة نادي الشعلة الرياضي بمدينة الفاشر راعي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاشر سماحة الأب لوكا جومو بانو ، والذي توفي الاسبوع الماضي متأثراً بجراحه التي أصيب بها جراء قصف مليشيا ال دقلو الأرهابية للكنيسة بحي العظمة جوار سوق الفاشر.
وعبرت أسرة نادي الشعلة عن تعازيها لإبريشية الأبيض ، ورعية القديسة مريم بالفاشر، وأسرته وأصدقائه وجيرانه وزملائه القساوسة واحبائه ومعارفه .
لقد كان الراحل “لوكا” رمزاً للعطاء ، والمحبة ، والسلام والتعايش بين الجميع ، من خلال سعيه لتعزيز روح التسامح وقيم العدالة.وتقدمت أسرة نادي الشعلة الرياضي بخالص التعازي القلبية لشعب ولاية شمال دارفور ، وجميع أبناء الكنيسة الكاثوليكية بالسودان.
وكانت منظمة التضامن المسيحي العالمي، قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل الأب لوكا جومو، كاهن راعي الكنيسة الكاثوليكية الرومانية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، بنيران قوات الدعم السريع.
سونا