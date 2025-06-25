“البسكويت والالبان والشكولاته والحلويات والاندومي”.. هذا ما اكتشفته المواصفات والمقاييس بابوحمد

واصلت إدارة المواصفات والمقاييس بمحلية أبوحمد بولاية نهر النيل الثلاثاء برئاسة الاستاذ عادل النور مدير فرع أبوحمد المتابعة والرقابة على المحالات التجارية من خلال تنفيذ طوافها علي أسواق المحلية المختلفة بقيادة الأساتذة المعز مالكابي وجمال علي ولدك بهدف الوقوف علي مدى جاهزية مراكز البيع والمتاجر و مطابقتها شروط المواصفات والمقاييس المعتمدة.

وتم إستهداف جميع متاجر سوق الجمارك بالتفتيش ومراجعة البضائع المختلفة والكشف على كل المواد الغذائية منتهية الصلاحية من المعروضات كالبسكويت والالبان والشكولاته والحلويات والاندومي وتم التخلص منها مع صدور موجهات فورية وإرشادات لاصحاب المتاجر والبقالات والكناتين للتأكد من صلاحية السلع الاستهلاكية والمأكولات والمواد الغذائية خاصة قبل الشراء من المورد وعرضها للبيع والتداول حتى لا يتضرر التاجر ويعرض المكان للإغلاق والعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس وكذلك البضائع للمصادرة والإبادة وبالتالي الخسائر المادية والمعنوية لسمعة المحل التجاري.