المجلس القومي للأدوية والسموم بالقضارف يضبط أدوية مخالفة بالفاو

ضبط المجلس القومي للأدوية والسموم فرع ولاية القضارف عبر ادارة الرقابة الدوائية اليوم من خلال حملة تفتيشية وإشرافية واسعة بمحلية الفاو، كميات من الأدوية المهربة، وأخرى غير مسجلة، بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية تمت مصادرتها فورًا. كما تم إغلاق عددا من الصيدليات لعدم وجود صيدلي مسؤول، في مخالفة صريحة لقانون الأدوية والسموم.

وغطّت الحملة قطاعي الفاو المدينة والقرية “10”، وشملت حوالي (30) صيدلية وذلك في إطار مهامه الرقابية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة المنتجات الدوائية .

وأكد الدكتور أحمد صلاح قرشي، مدير إدارة الرقابة الدوائية بفرع المجلس، أن الحملة تأتي ضمن جهود المجلس في تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي بالمحليات المختلفة، لضمان جودة وسلامة الدواء مضيفًا أن التفتيش شمل أيضًا شركات ومخازن الأدوية بالمحلية.

وأشار د. قرشي إلى أن الحملة نتج عنها تطبيق تسويات فورية للمخالفات المضبوطة ومصادرة للأدوية، وفقًا لقانون الأدوية والسموم، داعيًا جميع الصيدليات والمؤسسات الدوائية إلى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الصيدلاني تفاديًا للعقوبات القانونية.

وفي ذات السياق أثنى د. قرشي على جهود عدد من الصيدليات التي التزمت بالمعايير والضوابط الصحية، وقدمت خدمات ممتازة للمواطنين، مؤكدًا أن المجلس يقدر هذه النماذج المشرفة ويشجع على تعزيز الممارسات الجيدة في قطاع الدواء.