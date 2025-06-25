مكافحة المخدرات بولاية بالنيل الابيض تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة وتوقف متهمين

تزامنا مع إنطلاقة الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات كثفت إدارة مكافحة المخدرات ولاية النيل الأبيض جهودها في عمليات المكافحة ورصد الشبكات الإجرامية التي تنشط في ترويج المخدرات والقضاء علي أنشطتها الاجرامية التي تستهدف فئة الشباب سواعد البناء والتعمير ومن خلال االرصد الميداني الدقيق وإستخدام أساليب بحثية متنوعة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بولاية النيل الأبيض، وبإشراف مدير شرطة الولاية ومتابعة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من تنفيذ ضبطيتين نوعيتين خلال يومين متتاليين إستهدفت بها مهربي وتجار السموم والمخدرات وفي العملية الأولى، ومن خلال الرصد الدقيق لاحدي المهربين تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم (ع ، م، م) بمعبر سنار وبحوزته عدد (31،300) حبة من أقراص النرفاكس المخدرة علي متن عربة أكسنت كانت متجهة لولاية الخرطوم بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (116) تحت المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤاثرات العقلية لسنة 1994بقسم شرطة ربك الجنوبي وتتواصل إنجازات ادارة مكافحة المخدرات في يومها الثاني حيث تمكنت القوة العاملة بمعبر جودة من ضبط متهم من رعايا احدي الدول المجاورة أثناء محاولته تهريب عدد (980) حبة مخدرة، وكان في طريقه إلى محلية الجبلين وقد تم إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بالرقم (10) تحت المادة (15/أ) بقسم شرطة جودة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الضبطيات تعتبر إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازات إدارة مكافحة المخدرات بالولاية، ويعكس المهنية العالية والإستعدادات المستمرة لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات.

المكتب الصحفي للشرطة