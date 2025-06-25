“جردل زيتون”.. الهيئة السودانية للمواصفات بالبحر الأحمر تضبط مواد منتهية الصلاحية

وقال المهندس الوليد محمد عثمان مدير القطاع ان فرق التفتيش الصناعي والخدمي ضبطت خلال الحملات اليومية، كميات من المقرمشات، زيتون وبعض العصائر منتهية الصلاحية نتيجة سوء التخزين.

من جانبه أعلن مدير قسم التفتيش الصناعي والخدمي د.بهاء الدين كمال عن حجز (1627) جردل زيتون لحين فرزها وتحليلها في المختبر، وحجز عدد (22) طردا من المقرمشات التالفة.

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