جرائم وحوادث
“جردل زيتون”.. الهيئة السودانية للمواصفات بالبحر الأحمر تضبط مواد منتهية الصلاحية
ضبطت الهيئة السودانية للمواصفات قطاع البحر الأحمر موادا تالفة بمخزن في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الاحمر .
وقال المهندس الوليد محمد عثمان مدير القطاع ان فرق التفتيش الصناعي والخدمي ضبطت خلال الحملات اليومية، كميات من المقرمشات، زيتون وبعض العصائر منتهية الصلاحية نتيجة سوء التخزين.
من جانبه أعلن مدير قسم التفتيش الصناعي والخدمي د.بهاء الدين كمال عن حجز (1627) جردل زيتون لحين فرزها وتحليلها في المختبر، وحجز عدد (22) طردا من المقرمشات التالفة.
سونا