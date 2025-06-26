إيران اتَّخذت «الإجراءات اللازمة» لمواصلة برنامجها النووي

أعلنت الحكومة الإيرانيَّة ، أنَّها «اتَّخذت الإجراءات اللازمة» لضمان استمرار برنامجها النووي في أعقاب الضربات الأمريكيَّة والإسرائيليَّة التي استهدفت منشآتها.وقال رئيس منظَّمة الطاقة الذريَّة الإيرانيَّة محمد إسلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي «اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار» الناجمة عن الضربات. وذلك عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار يوم الثلاثاء.

وأضاف «كانت خطط إعادة تشغيل المنشآت معدَّة مُسبقًا وتقضي إستراتيجيتنا بضمان عدم انقطاع الإنتاج والخدمات».وقصفت الولايات المتحدة منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية ليل السبت إلى الأحد، باستخدام قاذفات شبح من طراز «بي-2»، وأعلن الرئيس دونالد ترامب لاحقًا تحقيق «إنجاز عسكري رائع».

ولم يُكشف عن حجم الأضرار بعد.

وأوضح أنَّ «قدرات إيران النووية انتهت، ولن تعيد بناء برنامجها النووي أبدًا»، على حد قوله.

وانتقد الرئيس الأمريكي وسائل إعلام، أمس، قائلًا: «بعض وسائل الإعلام الكاذبة، تقول إن ضربتنا لم تدمر مواقع إيران النوويَّة بالكامل».

بدوره، كشف رافاييل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذريَّة، أمس، أنَّه راسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مقترحًا عقد اجتماع معه، وحثه على التعاون بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وذكر جروسي في منشور على «إكس» أنَّ استئناف إيران التعاون مع الوكالة قد يؤدِّي إلى حل دبلوماسي للجدل الدائر منذ فترة طويلة حول برنامجها النووي، بحسب وكالة «رويترز».

وتابع: إنَّ «استئناف إيران للتعاون معنا هو مفتاح لاتفاق ناجح».

وأتى ذلك بعدما قال رئيس منظمة الطاقة الذريَّة الإيرانيَّة، محمد إسلامي، الثلاثاء، إنَّ بلاده اتَّخذت ترتيبات مسبقة لاستعادة عمل القطاع النووي وإصلاحه.وأضاف: إنَّ الوكالة تجري حاليًّا تقييمًا للأضرار.

وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي «اتخذنا التدابير اللازمة مسبقًا، ونقيِّم الآن حجم الأضرار، وكانت الاستعدادات لإعادة تأهيل (المنشآت النوويَّة) جزءًا من خطتنا، ويتمثل هدفنا في تفادي أي تعطيل بعمليات الإنتاج أو الصيانة».

جريدة المدينة