جرائم وحوادث
احكام بالسجن والغرامة على خمسة متهمين لمعاونة القوات المتمردة وبراءة تسعة آخرين بسنار
أصدرت محكمة جنايات سنار العامة برئاسة مولانا عوض رحمة قاضي المحكمة العامة سنار احكاما متفرقة على عدد من المتهمين وفي الدعوى الجنائية بالرقم (274 /2025) حيث قضت بالسجن المؤبد في مواجهة (2) منهم والغرامة مبلغ ثلاثة ملايين في مواجهة (3) وذلك بعد ادانتهم في الدعوى المذكورة لمخالفتهم احكام المواد (26-51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وتقرر براءة تسعة آخرين من التهم المنسوبة اليهم في ذات الدعوى.
وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الإدعاء العام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا / احمد تية.
سونا