لأول مرة.. اكتشاف سلوك نادر للحيتان

اكتشف عالم البيئة السلوكي «مايكل فايس»، سلوكًا قاتلًا لبعض الحيتان التي تفترس بعضها بعضًا في منظر ربما كان يظهر لأوَّل مرَّة في عالم البحار.وبينما كان «فايس» يتصفح لقطات جديدة التُقطت بواسطة طائرة من دون طيَّار «الدرون» لمجموعات الحيتان القاتلة التي يدرسها في بحر ساليش، عندما لمح أحد الحيتان، وهو يحمل شيئًا أخضر اللون بين أنيابه، ولاحظ سلوكًا غير معتاد، لحيتان تفرك أجسام بعضها بعضًا لمدة تصل إلى 15 دقيقة في كلِّ مرَّة، وفقًا لما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكيَّة.

جريدة المدينة