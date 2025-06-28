نيويورك تايمز: كيف ساعدت قطر في التوسط بين إسرائيل وإيران؟

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الدوحة لعبت دور الوسيط بين إسرائيل وإيران لإنهاء المواجهة الدامية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مطّلعة ومسؤولين رسميين. وبحسب الصحيفة، فإن قطر كانت قد شرعت بالفعل في تحركات دبلوماسية مكثفة خلف الكواليس، بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في إسرائيل ومع المسؤولين الإيرانيين، في محاولة لوقف التصعيد وتهدئة الوضع الإقليمي الآخذ في الاشتعال في الشرق الأوسط.

وقالت سانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد «تشاتام هاوس» البريطاني، إن ما حدث يُظهر أن قطر «قادرة على امتصاص الضربات، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بحكمة.» وذكرت الصحيفة بأن تطور التصعيد جاء بعدما ردت إيران على قصف أمريكي استهدف منشآت نووية إيرانية، بهجوم صاروخي على قاعدة العديد.

ووفقاً للواء الركن شايق مسفر الهاجري، نائب رئيس الأركان للعمليات المشتركة في القوات المسلحة القطرية، فإنه تم اعتراض معظم الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.

وأشار السفير البريطاني السابق في قطر، نيكولاس هوبتون، إلى أن هذا التحول السريع من موقف الاحتجاج إلى الوساطة يحمل في طياته «تنسيقاً محسوباً» يعكس نهج الدوحة في السياسة الخارجية. وترى الصحيفة أن المخاوف الخليجية كانت حاضرة بقوة، إذ أن اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وإيران كان من الممكن أن يشكل تهديداً مباشراً لمنشآت الطاقة الحيوية في دول الخليج، وبالتالي ضرب اقتصاداتها المعتمدة بشكل كبير على تصدير الطاقة.

وبحسب دبلوماسيين تحدثوا للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – الذي يلعب دوراً مؤثراً في السياسة الخارجية – طلب من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التدخل لإقناع إيران بالموافقة على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، كانت إسرائيل قد وافقت عليه مسبقاً.

وتولى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مهمة التواصل مع القيادة الإيرانية، ونجح في الحصول على موافقتها قبل منتصف ليل الإثنين، وفقاً لنفس المصادر. وختمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن قطر تواصل الاستثمار في دورها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، وهو ركن أساسي في سياستها الخارجية، خاصة في ظل محيط إقليمي متقلب.

❖ عواطف بن علي – الشرق القطرية