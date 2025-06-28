وزارة الداخلية تعلن إعفاء قائدي المركبات من المخالفات المرورية المسجلة الإثنين 23 يونيو 2025

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال يوم الإثنين 23 يونيو 2025م، في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية.

وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس” مساء اليوم الخميس إنه في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث استثنائية يوم الإثنين 23 يونيو 2025، تعلن وزارة الداخلية عن إعفاء قائدي المركبات من جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها خلال ذلك اليوم، تقديراً للجهود التي بذلها المواطنون والمقيمون في سرعة الاستجابة والانتقال إلى مقار أعمالهم ومواقعهم الخدمية، ومراعاة للظروف التي تطلبت تحركاً عاجلاً من شريحة واسعة من الجمهور لأداء واجباتهم الوطنية والمهنية.

وأضافت وزارة الداخلية: وإذ تقوم الوزارة بهذا الإعفاء؛ فإنها تؤكد أنه إجراء استثنائي يسري فقط على اليوم المعني. كما تهيب الوزارة بالجميع الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية في جميع الأوقات، ومراعاة حقوق شركاء الطريق.

الشرق القطرية