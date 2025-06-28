جنبلاط يسلم سلاح الحزب الاشتراكي للدولة اللبنانية

في خطوة جريئة اقدم رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكيّ السّابق في لبنان وليد جنبلاط، على تسليم مخازن سلاحه الى الدولة اللبنانية بعيدا عن الاعلام قبل ثلاثة أسابيع لكنه اعلنها امس في مؤتمر صحفي إنّ الأسلحة -التي كانت معدّةً للاستخدام في أعمال قتل، مشيرًا إلى أنّه نبّه الرئاسة والأجهزة المختصّة «لِتتسلّم هذه الترسانة قبل وقوع أيّ كارثة». وأضاف: «تمّ التسليم قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنّي آثرت التكتّم حفاظًا على الاستقرار، إذ كانت الحروب مشتعلةً شرقًا وغربًا، وها هي قد هدأت الآن بحمد الله».

وقال جنبلاط: اليوم هناك صفحةٌ جديدة فتِحت في الشرق الأوسط، ووسائل المواجهة السابقة طويت وما عادت صالحة. يجب أن يكون كلّ السلاح في يد الدولة. لذلك، إذا كان هناك حزبٌ لبنانيّ أو أحزاب لبنانيّة، أو حتى أحزابٌ غير لبنانيّة، تمتلك سلاحًا، أَتمنّى أن يسلَّم هذا السلاح بالشكل والطريقة المناسبين إلى الدولة».

ورأى الزعيم الدرزيّ أنّ «السلاح الأمضى والأفتك للأجيال المقبلة ليس السلاح العاديّ ولا حتى السلاح الثقيل في المواجهات الحديثة، بل هو سلاح الذاكرة: أن نورِّث الأجيال المقبلة ذاكرةَ بطولات المقاومين الإسلاميّين والوطنيّين في لبنان والعالم العربيّ. الجولة اليوم انتصرت فيها إسرائيل والغرب، لكنّ شيئًا لا يتمّ بلا ثمن؛ جولةٌ انتهت وسندخل جولاتٍ أخرى. في المستقبل يجب ألّا ننسى بطولات آبائنا وأجدادنا في مواجهة إسرائيل وعملائها».

الشرق القطرية