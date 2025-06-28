الله يعز أهل قطر في ظل تميم.. ولي عهد دبي يُلقي قصيدة في حب قطر وقيادتها وشعبها “فيديو”

ألقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قصيدة في حب دولة قطر وقيادتها وأهلها.

وقال سموه في مطلع القصيدة التي نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة إكس:

أنا معي لحظة وَلَه .. تختال في يوف الصميم

محتاج أعبر عن غلاي.. الثابت لدولة قطر

تجدد الشوق لقطر.. والحب للدوحة قديم

واختتم سموه القصيدة بالقول:

الله يعزّ أهل قطر .. في ظل قايدها تميم

منو يعرف أهل قطر ولا يحب أهل قطر؟!

الله يعز أهل قطر في ظل قايدها (تميم) 🇶🇦

🇦🇪 سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يُلقي قصيدة في حب قطر وقيادتها وأهلها ⬅️ منو يعرف أهل قطر ولا يحب أهل قطر؟! pic.twitter.com/nROx6pzeXJ — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) June 25, 2025

الشرق القطرية