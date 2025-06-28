شرطة ولاية الخرطوم وباسناد من القوات الأمنية المشتركة تفرض طوقا أمنيا بمنطقة دار السلام والحملة توقف معتادي إجرام وتضبط مسروقات المواطنين

مواصلة لجهود شرطة ولاية الخرطوم الرامية لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وتجفيف بور ومنابع الجريمة

في هذا السياق فرضت شرطة محلية أمبدة باسناد من قوات الشرطة ، القوات المسلحة ، جهاز المخابرات العامة، طوقا أمنيا (كردون) شمل مربعات(27،26،22) دارالسلام بامدرمان.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد (11) دراجة نارية ماركات مختلفة وعدد (6) عجل حديد وعدد (11) ربطة خراطيش سباكة وعدد (15) ربطة مواسير كهرباء وعدد (5) موتور مياه أحجام مختلفة ودولاب خشب موسكو 5 ضلف وعدد (5) الواح طاقة شمسية وعدد (15) كرتونة اكسسوارات هواتف صينية (2) مولد صيني (4) ابواب عربة اكسنت وعدد (7) بطاطير 3 فولت وعدد (14) شاشة مقاسات مختلفة وماركات مختلفة وعدد (10) مكيفات مياه ماركات مختلفة (14) تلاجة ماركات ومقاسات مختلفة (10) مكيفات فريون وحدات داخلية والاخري خارجية (5) لابتوب ماركات مختلفة (7) غسالة كهرباء (6) فرم كهرباء (3) مبرد ماء وعدد (6) ماكينات طباعة (3) مروحة متحركة (16) مروحة سقف (3) ريش مروحة سقف (4) برميل حديد 8 براميل بلاستيك كما تم ضبط مجموعة كبيرة من الاواني المنزلية (3) ماكينة خياطة ماركات مختلفة (2) لديتر ماء وكمية مقدرة من سيور المراوح وكمية من إسبيرات السيارات ومعدات طبية (3) عفريتة (3) مراتب (4) سراير خشب وتكتك من غير صندوق (3) تلفزيون 24 بوصة (4) الواح زنكي ومخبز ايطالي كامل مفكك 8 كراسي بلاستيك 8 ترابيز بلاستيك (4) ابواب خشب مستورد جديدة (3) بنشر وكرونة بوكس وجهاز كبس زيوت وكمية من اسبيرات الدراجات النارية وماكينة عربة جديدة وجربوكس.

كذلك أسفرت الحملة عن ضبط (12) بندقية كلاشنكوف وعدد (1) قرنوف وعدد (1) ار بي جي و (1) بندقية قناصة تم استلامهم بواسطة الإستخبارات كما تم ضبط عربة اكسنت موديل 2012 و إتخاذ إجراءات بلاغات بقسم شرطة دارالسلام جنوب في مواجهة (20) متهما تحت المواد (44)/ (100/68) إجراءات وتوقيف (21) من معتادي الإجرام تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بجهة الاختصاص وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال اللواء شرطة /عبد الكريم حمدو محمد خير مدير شرطة ولاية الخرطوم المكلف سوف تتواصل هذه الحملات الأمنية والمنعية للجريمة لتشمل جميع محليات ولاية الخرطوم والتي تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون لينعم المواطن بالامن والطمأنينة والإستقرار .

المكتب الصحفي للشرطة